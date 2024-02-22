Коммерсант предложил привезти южноуральским пенсионерам «российские» бананы

Челябинское УФАС России выдало предупреждение участнику закупки по поставке свежих фруктов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, признаки недобросовестной конкуренции ведомство усмотрело в действиях одного из участников электронного аукциона на поставку свежих фруктов Верхнеуральскому дому-интернату для престарелых и инвалидов.

Коммерсант в качестве страны происхождения предлагаемых к поставке бананов и цитрусовых указал «Российская Федерация». При этом достоверность указанных сведений подтвердить не смог.

«Анализ рынка поставки бананов и цитрусовых на территории Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что преимущественно их поставка осуществляется из Республики Эквадор, Индии, Китая, Филиппин, Турции», – отметили антимонопольщики.

Не исключено, что недостоверные сведения о стране происхождения фруктов были указаны для получения незаконного преимущества перед другими участниками закупки, предложившими к поставке товар с указанием его иностранного производства. «Согласно действующему законодательству, хозяйствующий субъект имел преимущество в виде неснижения конечной цены контракта на 15% в случае победы в отличие от других участников, заявивших об иностранном происхождении товара», – напомнили представители антимонопольного ведомства.

По результатам аукционов контракты заключены с другим участником, со снижением на 15% от предложенной минимальной цены.

Челябинское УФАС России выдало хозяйствующему субъекту, указавшему недостоверные сведения, предупреждение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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