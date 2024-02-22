Соратник мэра Челябинска останется в СИЗО до мая

Челябинский областной суд продлил срок содержания под стражей фигурантам уголовного дела о получении взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 22 февраля, Челябинский областной суд удовлетворил ходатайство следственного органа о продлении срока содержания под стражей бывшему советнику главы города и экс-вице-мэру Челябинска Петру Конареву, а также двум бывшим заместителям директора МКУ «Городская среда» – Сергею Любимову и Вадиму Левченко, обвиняемым в получении взяток.

Напомним, Любимова и Левченко задержали летом 2022 года. Конарева, долгое время считавшегося самым влиятельным человеком в окружении мэра Челябинска Натальи Котовой, задержали 9 сентября 2022 года по дороге в Екатеринбург – он ехал в аэропорт.

Всем троим предъявлено обвинение в получении взяток группой лиц в особо крупном размере. По версии следствия, чиновники получали деньги от собственников незаконно работавших в городе ларьков. За это торговые помещения исключали из числа подлежащих сносу. Всего экс-советнику и созданной им ОПГ инкриминируют получение взяток на сумму порядка 17 миллионов рублей.

Сторона защиты просила суд изменить меру пресечения на домашний арест. Челябинский областной суд отклонил ходатайство и продлил обвиняемым срок содержания под стражей до 27 мая текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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