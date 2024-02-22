В Челябинске мэрия отказалась предоставлять место для проведения пикета памяти Бориса Немцова

Челябинская мэрия отказалась предоставлять место для проведения пикета памяти Бориса Немцова.

Причина обычная – все возможные площадки в указанные день будут заняты с раннего утра до позднего вечера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление организаторы мероприятия подали в городскую администрацию накануне, 21 февраля. Пикет планировали провести во вторник, 27 февраля, с 18 до 20 часов у памятника Ленину на Алом поле. И уже сегодня был получен ответ, подписанный вице-мэром по социальному развитию Сергеем Авдеевым, из которого следует, что в указанный день указанная площадка будет занята с 8 до 22 часов «по ранее поданному инициативной группой граждан уведомлению», равно как и другие выделенные для подобных мероприятий площадки. Поэтому мэрия предлагает провести пикет «в иную дату при условии возможности проведения на одной из специально отведенных площадок».

«Данный ответ мэрии – прямое нарушение закона, так как в силу закона она может лишь предложить изменить время или место, с указанием конкретных альтернативных вариантов. Предлагать абстракции, ставить условия и изменять дату нельзя (п. 2 ч. 1 ст. 12 54-ФЗ), – заявил организатор пикета, руководитель Челябинского отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. – Ответ будет обжалован в суде».

Челябинск, Павел Зварзин

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