«Металлург» прервал самую длинную в сезоне серию побед «Амура»

Магнитогорский «Металлург» дома уверенно обыграл «Амур» из Хабаровска – 3:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на комфортный итоговый счет, борьба на магнитогорской арене разыгралась нешуточная.

Встрече предшествовала самая продолжительная в сезоне серия побед хабаровчан, благодаря которой «Амур» буквально ворвался на восьмое место итоговой таблицы Восточной конференции, обеспечив себе место в плей-офф Кубка Гагарина.

О выходе хабаровского клуба в кубковый розыгрыш стало известно буквально накануне. А шансы подняться выше восьмого места у хабаровчан крайне невелики. Так что матч в Магнитогорске для гостей ничего не решал. В отличие от «Металлурга», бьющегося за первое место на Востоке с омским «Авангардом». И все-таки в первой половине встречи сибиряки в очередной раз продемонстрировали свойственные им упорство и характер.

Первый период закончился с нулевым счетом. Безрезультатной оказалась и большая часть второй двадцатиминутки. Лишь на 37-й минуте матча хозяевам удалось распечатать ворота «Амура»: Робин Пресс реализовал численное преимущество «Магнитки» – 1:0.

Через минуту с небольшим все тот же Пресс оформляет дубль – 2:0. А еще через 26 секунд Павел Акользин ставит точку – 3:0, уверенная победа «Металлурга».

«Амур» прерывает победную серию из семи матчей, но уверенно располагается на восьмом месте таблицы Восточной конференции. Подняться на седьмое место ему поможет теперь только чудо.

«Металлург» после домашней победы возвращает лидерство на Востоке. При этом чуть упрочивает свое положение: если туром ранее он опережал «Авангард» на одно очко, но уступал омичам по сумме потерянных, теперь у клубов равное количество очков (91) при одинаковом числе сыгранных матчей (66). Уфимский «Салават Юлаев» занимает третье место, уступая лидерам 3 очка, и его участие в гонке за лидерство на Востоке за два тура до окончания регулярного первенства – уже чисто символическое.

Челябинск, Виктор Елисеев

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