«Трактор» уверенно разобрался с аутсайдером КХЛ

Челябинский «Трактор» без проблем выиграл на домашней арене у «Витязя» из Подмосковья – 3:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если земляки «черно-белых» из Магнитогорска решили судьбу сегодняшнего матча с хабаровским «Амуром» в конце второго периода встречи, челябинцы расставили все точки над i в первых двух двадцатиминутках.

Уже на 3-й минуте первого периода Данил Юртайкин открывает счет – 1:0 в пользу «Трактора». На 19-й минуте матча Джек Родевальд удваивает преимущество южноуральцев – 2:0.

Наконец, на 35-й минуте встречи Никита Тертышный снимает все вопросы – 3:0.

«Трактор» после этой победы продолжает занимать шестое место на Востоке, опережая тольяттинскую «Ладу» на два очка при равно количестве матчей. Многое решится 24 февраля, когда челябинцы сыграют с омским «Авангардом». Причем не только для «черно-белых», но и для соперничающих за первое место с омичами магнитогорцев, принимающих в тот же день «Витязь» из Московской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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