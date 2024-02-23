23 – 24 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

23.02.2024, пятница
-
11:00 Челябинск – Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, посвященная Дню защитника Отечества, с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Аллея славы)
-
12:00 Челябинск – Спортивно-развлекательная программа «Мой папа – защитник». После мероприятия все желающие посмотрят мультфильм «В начале славных дел» и фильмы от проекта «Уроки мужества» (Сад Победы)
-
12:00 Челябинск – Уральские соревнования по хоккею на валенках (парк-отель «Березка», пос. Смолино, ул. Чапаева, 118, каток)
-
12:00 Челябинск – Праздничное мероприятие «Папа и сын – покорители вершин» (ТК «Елки», ул. 40-летия Победы, 1)
-
15:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества (театр оперы и балета им. М.И. Глинки, Площадь искусств, 1)
-
15:00 Челябинск – Танцевальный вечер Театра танца Академии Изящных искусств (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
-
18:00 – 21:00 Челябинск – Дискотеки под открытым небом «Звезды русской поп-сцены», «Культовое из СССР», «Хиты 90-х и нулевых» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, каток)
-
18:15 –23:00 Челябинск – Челябинская телебашня включит праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки в честь Дня защитника Отечества (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54б)
24.02.2024, суббота
-
11:00 Челябинск – Уроки башкирского языка для школьников в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
12:00 Челябинск – Исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» (ТРК «Таганай», ул. Труда, 181)
-
12:00 Челябинск – Играем в нарды (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
-
12:40 Челябинск – Открытие Всероссийских соревнований по спорту слепых в дисциплине «Легкая атлетика» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (учебно-спортивный комплекс УралГУФК, ул. Энгельса, 22)
-
13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
-
14:00 Челябинск – Лекторий «История древнерусской архитектуры (X-XVII вв.)": лекция искусствоведа Юлии Леонычевой «Господин Великий Новгород: храмы и фрески» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
-
15:00 Челябинск – Литературная встреча «Граница страниц»: обсуждение антиутопического романа Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
-
15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
18:00 – 21:00 Челябинск – Дискотеки под открытым небом «Звезды русской поп-сцены», «Культовое из СССР», «Хиты 90-х и нулевых» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, каток)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»