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Пятница, 23 февраля 2024, 19:00 мск

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Несколько южноуральских предприятий попали в новые санкционные списки США и ЕС

Ряд предприятий Челябинской области попал в обновленные санкционные списки США и Евросоюза, опубликованные 23 февраля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в перечень ЕС включены Челябинский радиозавод «Полет», Златоустовский машиностроительный завод, Конструкторское бюро имени Макеева, Миасский машиностроительный завод, АО «Папилон», ООО «Папилон Системс».

Американский список пополнили Группа компаний «Южуралзолото» вместе с владельцем Константином Струковым, ОА «Челябинскгеосъемка» и «Челиндбанк». Корме того, в санкционный реестр включены компания «Мечел» и ТМК, имеющие в регионе свои подразделения.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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