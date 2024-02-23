Несколько южноуральских предприятий попали в новые санкционные списки США и ЕС

Ряд предприятий Челябинской области попал в обновленные санкционные списки США и Евросоюза, опубликованные 23 февраля.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в перечень ЕС включены Челябинский радиозавод «Полет», Златоустовский машиностроительный завод, Конструкторское бюро имени Макеева, Миасский машиностроительный завод, АО «Папилон», ООО «Папилон Системс».
Американский список пополнили Группа компаний «Южуралзолото» вместе с владельцем Константином Струковым, ОА «Челябинскгеосъемка» и «Челиндбанк». Корме того, в санкционный реестр включены компания «Мечел» и ТМК, имеющие в регионе свои подразделения.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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