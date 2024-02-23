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Пятница, 23 февраля 2024, 20:01 мск

Новости Челябинск

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На Южном Урале резко потеплеет

В Челябинской области резко потеплеет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грядущей ночью будет еще морозно: столбики термометров опустятся до -28 градусов, а в низинах – до -36. Днем в субботу на больше части территории региона ожидается не ниже -10 и только в низинах до -18, а воскресенье, 25 февраля, и вовсе потеплеет до -1.

Последние дни февраля прогнозируются с плюсовыми температурами днем и небольшим минусом ночью.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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