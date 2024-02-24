«Магнитка» вырвала победу у «Витязя»

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене обыграл «Витязь» из Подмосковья – 2:1.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча с аутсайдером КХЛ оказалась непростой для уральцев.
Счет в матче на 18-й минуте первого периода открыли гости – отличился Владислав Цицюра. И на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Витязя».
Гости удерживали его почти до середины встречи. Лишь на 28-й минуте матча Артем Минулин сравнял сет – 1:1.
Но и после этого хозяева долгое время не могли переломить игру окончательно. Лишь на 48-й минуте встречи Егор Яковлев реализовал численное преимущество «Магнитки» – 2:1.
Это позволило магнитогорцам сохранить лидерство на Востоке. Чтобы закончить регулярное первенство на первом месте в Восточной конференции, южноуральцам достаточно не проиграть в основное время в заключительном туре.
Челябинск, Виктор Елисеев
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