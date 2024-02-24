«Трактор» дожал «Авангард» в домашнем поединке

Челябинский «Трактор» по буллитам обыграл омский «Авангард» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча в Челябинске оказалась весьма напряженной. Дважды хозяевам пришлось выступать в роли догоняющих.

Счет на 8-й минуте матча Томаш Юрчо вывел омичей вперед – 1:0. Однако через три минуты Илья Карпухин сравнял счет – 1:1.

Во втором периоде ситуация повторилась. Николай Прохоркин на 29-й минуте вновь вывел гостей вперед. Чтобы исправить положение, челябинцам понадобилось полторы минуты. На сей раз равновесие восстановил Виктор Антипин.

Третий период прошел без заброшенных шайб. Овертайм также оказался безрезультатным.

Лишь в серии буллитов хозяева вырвали победу у «Авангарда» – 3:2.

Челябинск, Виктор Елисеев

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