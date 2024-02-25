25 – 26 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

25.02.2024, воскресенье
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10:30 Челябинск – Уроки итальянского языка для школьников в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Занятие «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
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11:00 Челябинск – Школа киноискусства для подростков от продюсерского центра АНО «Камера Анте» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Курс «Создание сайтов на Tilda» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «Поделка для папы» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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12:00 Челябинск – Концерт «Под звуки нежного романса» в клубе бардовской песни «Ретро» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Отправка делегации региона на Всемирный фестиваль молодежи-2024, который будет проходить с первого по седьмое марта по указу президента РФ Владимира Путина (парковка перед Молодежным театром, ул. Кирова, 116)
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13:00 Челябинск – Праздничная программа «Всей семьей в кино» (киноцентр «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)
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13:00 Челябинск – Творческая мастерская «Островок рукоделия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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13:00 Челябинск – Уроки испанского языка для школьников в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск –Встреча клуба корейской культуры «Халлю» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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14:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №16, (ул. Керченская, 6)
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14:30 Челябинск – Уроки французского языка для школьников в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Встреча «Опять февраль о будущем поёт» в клубе «Струны души» (Центр историко-культурного наследия, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)
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16:00 Челябинск – Концерт академической музыки «Краски классики» с участием хора «Смена» в клубе «Лира» (Центр историко-культурного наследия, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)
26.02.2024, понедельник
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11:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности для горожан старшего поколения (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Профилактическая акция «Беспризорные и безнадзорные дети»: беседа «Я и семья», кроссворд «Семья и закон» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе «Дождинка» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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15:00 Челябинск – Историко-литературный час «Воскресшие на Третьей мировой» (русская военная поэзия 2014-2023 гг.) в клубе «Поэтическая среда» (Центр историко-культурного наследия, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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