Февраль на Южном Урале закончится под знаком «плюс»

Последние дни февраля в Челябинской области пройдут под знаком «плюс».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодняшняя ночь будет еще по-настоящему морозной: столбики термометров достигнут отметку в -20 градусов, а на юге региона опустятся до -26.

Однако уже днем 26 февраля потеплеет до +2. Положительные дневные температуры продержаться в регионе до 1 марта. В первый день весны похолодает до нуля, а потом термометры снова уйдут в минусовую зону.

Челябинск, Софья Артемьева

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