Стал известен соперник «Трактора» в первом круге плей-офф Кубка Гагарина

Челябинскому «Трактору» достался самый неудобный соперник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 26 февраля, челябинский «Трактор» проводит заключительный матч регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги: на домашней арене «черно-белые» принимают хабаровский «Амур».

Однако эта встреча уже никак не повлияет на турнирное положение клубов. Более того, в минувшие выходные стало известно, с кем челябинские хоккеисты схлестнутся в четвертьфинале Восточной конференции. «Трактору» достался самый неудобный соперник – уфимский «Салават Юлаев».

Противостояние клубов длится не одно десятилетие, и всегда встречи с соперниками из Башкирии проходили для южноуральцев остро и непредсказуемо.

Завершающаяся «регулярка» 2023-2024 годов оказалась для челябинцев крайне неудачной: «Трактор» проиграл «Салавату» все четыре матча, причем два из них – всухую.

Первая встреча плей-офф состоится 29 февраля.

В этот же день пройдут первые матчи еще двух четвертьфинальных серий Кубка Гагарина, состав которых определился: в Западной конференции московский «Спартак» встречается с «Северсталью» из Череповца, на Востоке сыграют казанский «Ак Барс» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. 1 марта состоится встреча московского «Динамо» с одноклубниками из Минска.

Состав еще четырех пар пока не определился.

Челябинск, Виктор Елисеев

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