Южноуральские гандболисты вышли в плей-офф Суперлиги

ГК «Динамо-Сунгуль» пробился в плей-офф гандбольного чемпионата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, южноуральский гандбольный клуб одержал победу в выездном матче в Саратове.

Со счётом 28:26 гандболисты «Динамо-Сунгуль» обыграли СГАУ и поднялись на 6 строчку турнирной таблицы.

В итоге южноуральцы обеспечили себе место в плей-офф. Как уточнили в пресс-службе снежинского клуба, в результате жеребьевки, соперниками «Динамо-Сунгуль» стали гандболисты ЦСКА.

Игры пройдут с 3 по 21 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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