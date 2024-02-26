40-летнего лыжника под Кыштымом пришлось вытаскивать из сугробов спасателям

Лыжник пропал в лесах Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, сообщение о «потеряшке» поступило днем воскресенья, 25 февраля, от жителя Кыштыма.

Мужчина рассказал, что спустя сутки к назначенному времени домой не вернулся его родственник, уходивший по делам к частному дому, расположенному в лесном массиве урочища «Глининка».

В район предполагаемого происшествия прибыли спасатели и добровольцы ПСО «Дозор». Недалеко от леса нашли лыжный след, по которому на снегоходах и продолжили совместный поиск пропавшего 40-летнего мужчины.

К счастью, уже спустя два часа, спасатели обнаружили пострадавшего в лесу, в 8 километрах от автодороги на поселок Слюдорудник.

Как рассказать сам южноуралец, из-за глубокого снега он не мог двигаться на лыжах. Идти по глубокому снегу пешком с грузом оказалось намного труднее и медленней, а предупредить о задержке в пути он не мог из-за пропавшей связи.

Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась, на снегоходе его эвакуировали к месту сбора поисковой группы и передали родственникам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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