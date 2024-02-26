В Миассе вынесли приговор сотрудникам МУП, из-за которых подросток сломал позвоночник

В Миассе вынесен приговор работникам муниципального предприятия, нарушивших правила безопасности при ведении земляных работ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Миасский городской суд признал начальника и старшего мастера участка эксплуатации тепловых сетей МУП МГО «Городское хозяйство» виновными в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, летом текущего года у дома №1а по улице Циолковского в Миассе прорвало трубу с горячей водой. Для устранения последствий аварии выкопали котлован. Но когда ремонт закончили, закопать яму не успели. При этом коммунальщики не позаботились ни об установлении по периметру котлована ограждения с сигнальным освещением, ни о размещении предупреждающих знаков и аншлагов, ни об организации освещения. В итоге поздним вечером в яму упала 17-летня девушка, возвращавшаяся домой.

Горожанка упала в котлован на трубы теплотрассы, получив компрессионный перелом поясничных позвонков, отнесенный к тяжкому вреду здоровью.

Суд назначил виновным наказание в виде 1 года 5 месяцев и 1 года 6 месяцев ограничения свободы, установив предусмотренные уголовным законом запреты.

️Кроме того, поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что в МУП МГО «Городское хозяйство» отсутствует требуемое оборудование – осветительные приборы, прокуратурой главе Миасса внесено представление об устранении нарушений закона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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