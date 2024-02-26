В Челябинске жилую двухэтажку полгода топит канализацией

В Челябинске дом с ветеранами труда тонет в фекалиях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, с дурнопахнущей проблемой жители дома №33 по улице Машиностроителей столкнулись еще осенью прошлого года. Однако в управляющей компании беспокойство челябинцев разделять не торопятся.

По словам горожан, после первых обращений в УК быстро отчитались: мол, заполнившую подвал жидкость откачали, провели санобработку. Только сотрудников организации никто из жителей дома в глаза не видел. Не прекращается и течь, неуклонно заполняя подвал канализационными стоками. Из-за этого жильцы вынуждены терпеть заполняющий подъезд и квартиры удушающий запах.

Есть у челябинцев предположения, в чем корень проблемы. Они даже успели сфотографировать зияющую в сточной трубе дыру. Но в УК, говорят жильцы, заверили, что так оно и должно быть.

«В доме живут преимущественно пенсионеры, ветераны труда. Жильцы обращаются во все инстанции, жалобы возвращаются фирме, но та упорно отказывается решать проблему», – рассказали общественники.

Пожилые люди написали на «прямую линию» с Владимиром Путиным. Общественники обратились в прокуратуру, чтобы побудить управляющую компанию устранить неполадки с трубой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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