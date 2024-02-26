Россияне стали больше пить крепкого алкоголя, но меньше – водки

Розничные продажи крепкого алкоголя в России достигли максимума за 7 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», розничные продажи крепких спиртных напитков – водки, коньяка и ликероводочной продукции крепче 25 градусов – в 2023 году увеличились на 3,6%, до рекордных 7,2 литра на душу населения. К таким выводам пришли специалисты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав данные Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).

В рамках исследования к крепкому алкоголю были отнесены водка, коньяк и ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25%, к винодельческой продукции – тихие и игристые вина, ликеры и винные напитки, произведенные из винограда (то есть исключая плодовые вина). Пивная продукция включает в себя пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Данные об объемах розничной реализации алкоголя (включая общепит) были сопоставлены со среднегодовой численностью населения за рассматриваемые периоды.

Аналитики отмечают рост продаж крепкого алкоголя в натуральном выражении на 3,6%, с 7 до 7,2 литра на душу населения в год. Это максимальное годовое потребление как минимум с 2017 года. «Таким образом, после резкого скачка в 2022 году (на 7,3%) восходящая динамика продаж в 2023 году сохранилась, хоть и сбавила темпы», – говорится в исследовании.

В структуре продаж крепкого алкоголя свыше двух третей занимает водка. Впрочем, именно ее потребление, хотя и незначительно, но снизилось – на 0,2%, до 5,3 литра на человека. Зато выросли продажи коньяка (на 10%, до 1 литра на человека), а также ромов, джинов, ликеров и других напитков выше 25% (рост на 21,5%, до 1 литра на человека).

Розничные продажи винодельческой продукции после трехлетнего спада в 2023 году увеличились на 2,3%, до 5,9 литра на человека в год. Но их потребление пока не вернулось на пандемийный и допандемийный уровень.

Самым популярным алкогольным напитком у россиян остается пиво. В 2023 году его продали по 53,3 литра пива и пивных напитков (а также сидра, пуаре и медовухи) на человека. Это на 2,6% больше по сравнению с 2022 годом. Таким образом, продажи этих напитков вышли из годичного спада, достигнув, как и в случае с крепким алкоголем, семилетнего максимума.

Челябинск, Виктор Елисеев

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