Челябинские чиновники стали брать взятки вдвое чаще

Количество взяток в Челябинске за год почти удвоилось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2023 году было выявлено 382 факта коррупции. Об этом сообщил начальник городского управления МВД России Андрей Меньшенин.

Это на 70% выше показателей прошло года. При этом число преступлений против государственной власти выросло на 93%, на 86% – фактов дачи взятки.

Всего за минувший год в УМВД поступило более 300 тысяч заявлений и сообщений о происшествиях. Зарегистрировано более 25 тысяч преступлений. Это пятый показатель среди российских городов-миллионников.

Свыше 11 тысяч преступлений раскрыты. При этом раскрыты все особо тяжкие преступления против личности и разбойные нападения. Также раскрыто более 90% грабежей, 73% краж из квартир граждан и 87% случаев преступного посягательства на автотранспорт. По-прежнему проблемным остается противодействие киберпреступлениям – хотя их количество и сократилось на 7%, но раскрываемость составила только 37%.

Докладчик также отметил уменьшение преступности на улицах и в общественных местах города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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