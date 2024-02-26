Своих почетных не осталось? Чиновники Челябинска решили раздавать звание почетного гражданина иногородним

Власти Челябинска исключили из порядка присвоения звания почетного гражданина требования об обязательной регистрации в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие изменения представила сегодня, 26 февраля, в ходе заседания городской Думы глава Челябинска Наталья Котова.

«Знаковое решение – возможность присвоения звания почетного гражданина Челябинска жителю Российской Федерации. До этого, награждая жителей, мы ограничивались именно регистрацией по территории города Челябинска», – заявила чиновница.

По словам градоначальницы, нововведение позволит присваивать звание почетного гражданина тем, кто много сделал для Челябинска, но уехал в другой город или регион.

Депутаты поддержали предложение г-жи Котовой.

Отметим, это не первое расширение числа претендентов на почетное звание в Челябинске. Так, в 2018 году мэрия предложила разрешить номинирование на звание почетного гражданина Челябинска лиц, имеющих судимость по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса. Тогда это вызвало нешуточный скандал, так что чиновники и депутаты ограничились расширением числа избираемых горожан (ранее Дума могла присвоить звание лишь двум персонам в год).

Через несколько лет сняли и ограничение по судимости.

Челябинск, Виктор Елисеев

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