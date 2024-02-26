«Металлург» удержал лидерство на Востоке

Магнитогорский «Металлург» дома выиграл «Авангарда» из Омска – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в заключительном матче регулярного первенства магнитогорцы встретились с омичами, отстававшими от «металлургов» в борьбе за первое место на Востоке всего на одно очко.

Начало встречи осталось за хозяевами. Уже на 1-й минуте Андрей Козлов бросил из правого круга вбрасывания, голкипер гостей отбил шайбу щитком, но Никита Гребенкин отправил ее обратно – 1:0.

Во втором периоде капитан «Металлурга» мог оформить дубль, убежав один на один с вратарем «Авангарда», но голкипер омичей дважды парировал броски Гребенкина. А вот против подоспевшего на добивание Владислава Еременко уже не устоял – 2:0 в пользу хозяев.

Начало третьей двадцатиминутки гости оставили за собой. И на 42-й минуте встречи Николай Прохоркин вернул интригу – 1:2.

Однако до самого конца игрового отрезка большего омичи добиться не смогли. А менее чем за минуту до финальной сирены и вовсе остались в меньшинстве. И за пять секунд до окончания матча Игорь Гераськин с подачи Владислава Еременко вколотил в ворота «Авангарда» третью шайбу.

Итог – 3:1 в пользу магнитогорского клуба. «Металлург» остается на первом месте в Восточной конференции и в первом клубе плей-офф Кубка Гагарина выходит на хабаровский «Амур». Первая встреча состоится 1 марта. В этот же день хоккеисты «Авангарда» выйдут на лед против тольяттинской «Лады».

Челябинск, Виктор Елисеев

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