«Трактор» едва не упустил победу в финале «регулярки»

Челябинский «Трактор» упустил преимущество в три шайбы и выиграл у хабаровского «Амура» в овертайме – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч на домашней арене челябинцы начали вполне уверенно. На 10-й минуте встречи Владимир Ткачев открыл счет.

На 26-й минуте Никита Сошников увеличил отставание, а 15 секунд спустя Семен Дер-Аргучинцев сделал счет 3:0 в пользу «Трактора».

Но «Амур» остался «Амуром». На 39-й минуте Дмитрий Шевченко сокращает отставание – 1:3. На 45-й минуте матча Кирилл Слепец делает разрыв в счете минимальным. А на 50-й минуте встречи Иван Мищенко сравнивает счет – 3:3.

В итоге игра перемещается в овертайм. Однако на 16-й секунде дополнительного периода Владимир Ткачев ставит точку – 4:3, челябинцы завершают регулярное первенство победой. Впереди – плей-офф Кубка Гагарина, где челябинцев ждет уфимский «Салават Юлаев». Первая встреча – 29 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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