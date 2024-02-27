27 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

27.02.2024, вторник

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная банкротству физических лиц (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й эт.)

11:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности для людей старшего поколения (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов-огородников «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Встреча «Как мы говорим» ко Дню родного языка для школьников (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

13:00 Челябинск – Библио-лаборатория «Ходят слухи, что наука – утомительная штука» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

16:00 Челябинск – Встреча в клубе юмора «Зеленый попугай» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Мастер-класс для детей от 6 лет «По следам белого медведя» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

18:00 Челябинск – Вечер пластических миниатюр (Челябинский институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а, корп. 3)

19:00 Челябинск – Открытие XI Международного театрального фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА» (Новый Художественный театр, пр. Ленина, 19)

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