Оживленный перекресток в Челябинске исчез под потоками воды

В Челябинске пытаются устранить аварию на сетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром вторника, 27 февраля, на северо-западе областного центра. Челябинцы рассказали об этом в социальных сетях.

По словам горожан, из-за коммунального ЧП вода вышла на поверхность и начала быстро заполнять дорожное полотно. Несколько горожан, пытавшихся перейти дорогу на пересечении улиц Университетская набережная и Чичерина, поскользнулись и упали. Однако через какое-то время на перекрестке образовалась глубокая лужа, и перейти его было уже невозможно. Хотя некоторые смельчаки все-таки пытались преодолеть водное препятствие, воспользовавшись помощью подъехавшего фронтального погрузчика, перемещавшего пешеходов в ковше.

В пресс-службе мэрии Челябинска сообщили, что авария произошла на сетях водоснабжения Магнитогорской сетевой организации.

«В настоящее время аварийная бригада работает на месте, осуществляется откачка воды из колодцев для дальнейшего отключения поврежденного участка и устранения аварийной ситуации», – уточнили представители городских властей.

Ситуация находится на контроле управления жилищно-коммунального хозяйства города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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