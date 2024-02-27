Из Челябинска запустят прямые авиарейсы в Махачкалу

Прямые перелеты из Челябинска в Махачкалу анонсировал один из авиаперевозчиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прямую воздушную связь между Челябинском и столицей Дагестана планируется запустить с 28 апреля.

Организацию полетов взяла на себя авиакомпания Nordwind. По данным перевозчика, они будут совершаться два раза в неделю – по средам и воскресеньям.

Время вылета из Махачкалы – 12:30 по местному времени, из Челябинска – в 18:20. Время в пути – 2 часа 55 минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube