Попытка заработать на турбизнесе и инвестициях стоила южноуральцам 700 тысяч рублей

Жители Магнитогорска и Златоуста вместо прибыли в Интернете потеряли порядка 700 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, двое жителей региона стали жертвами мошенников, задействовавших различные схемы с использованием «глобальной паутины».

32-летняя жительница Магнитогорска увидела рекламное объявление о подработке, в котором нужно было ставить «лайки» на сайтах различных туристических агентств. Вскоре «кураторы» предложили ей совершать фиктивные покупки, создавая повышенный спрос и увеличивая рейтинг агентства, обещая, что заказ будет отменен, а деньги вернутся на счет с большой прибылью.

Согласившись, она приобрела путевку за четверть миллиона рублей. Однако вернуть ее и забрать потраченные деньги с обещанным наваром – злоумышленники перестали выходить на связь. Тогда женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

В Златоусте жертвой мошенников стал 65-летний местный житель. Поверив рекламному объявлению в социальной сети о доходе при помощи инвестирования, мужчина перевел мошенникам порядка 466 тысяч кредитных рублей. Получить деньги обратно не получилось.

Инвестированием мужчина занимался на протяжении месяца. Вскоре доступ к личному кабинету финансового приложения златоустовец утратил, после чего осознал, что его обманули.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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