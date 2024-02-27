Южноуральца, забившего женщину офисным креслом, отправили в колонию

В Катав-Ивановске местный житель осужден за убийство женщины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Катав-Ивановский городской суд с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении убийства.

Трагедия произошла в конце зимы 2022 года. Тогда катар-ивановец поссорился с хозяйкой квартиры, где находился. Во время ссоры он начал избивать женщину руками, ногами, табуретом и офисным креслом. От множественных ударов она скончалась.

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт. Суд приговорил южноуральца к 11 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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