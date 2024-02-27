В Челябинской области свидетель кражи отобрал у полицейского пистолет

А Челябинской области следователи предъявили обвинение южноуральцу, набросившемуся на полицейского в отделе МВД.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в отношении 52-летнего жителя Еманжелинска возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти, а также хищении оружия.

Инцидент произошел в субботу, 24 февраля, в здании ОМВД России по Еманжелинскому району. Интересно, что поначалу южноуралец заявил, что был свидетелем другого преступления: у прохожего неизвестный выхватил телефон.

Однако в участке вызвавшийся дать показания еманжелинец, бывший в состоянии алкогольного опьянения, внезапно напал на сотрудника полиции. Он нанес ему удары руками в область головы, туловища и нижних конечностей, после чего схватил пистолет полицейского и попытался сбежать. Но другие сотрудники не дали ему покинуть здание отдела полиции.

Пострадавшего полицейского госпитализировали. Еманжелинцу предъявили обвинение и заключили его под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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