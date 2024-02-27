В Челябинской области ускоряется инфляция

Темпы инфляции в Челябинской области обогнали показатели в УрФО и России в целом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ Российской Федерации по Челябинской области, годовая инфляция в регионе ускорилась с 7,31% в декабре 2023 года до 7,68% в январе 2024-го. Это выше показателя по Уральскому федеральному округу (6,90%) и по стране в целом (7,44%).

«Ускорение инфляции преимущественно обусловлено ростом издержек производителей продовольственных товаров и поставщиков услуг, а также действием эффекта низкой базы января прошлого года в сфере авиаперевозок», – комментируют представители Банка России.

Цены на продовольственные товары в первом месяце начавшегося года были выше, чем годом ранее, на 8,67%, в декабре 2023 года – на 7,81%.

Сокращение объемов выпуска отдельных видов животноводческой продукции в регионе, а также увеличение издержек сельхозпроизводителей привели к тому, что в годовом сопоставлении куриные яйца и некоторые мясопродукты дорожали сильнее, чем месяцем ранее, отмечают в ЦБ. Помимо этого, годовая динамика цен на эти продукты объясняется эффектом низкой базы января прошлого года, когда объемы производства мясной продукции в регионе росли, а издержки животноводов на корма сокращались из-за снижения стоимости зерна.

Кроме того, в январе 2024 года погода в регионе была более морозной, чем годом ранее. Соответственно, рост затрат региональных производителей овощей закрытого грунта на отопление был выше. Как следствие, огурцы и помидоры в январе 2024 года в годовом выражении дорожали сильнее, чем в декабре 2023 года.

Иную тенденцию можно заметить на рынке непродовольственных товаров, где цены в январе 2024 года были выше, чем годом ранее, на 3,83%, в декабре 2023 года – на 3,97%.

«В связи с налаживанием импортных поставок дилеры расширили предложение новых китайских автомобилей: увеличилось как количество предлагаемых к продаже машин, так и их ассортимент. При этом спрос на подержанные иномарки был не таким высоким, как год назад. В результате легковые автомобили в январе в годовом сопоставлении дорожали не так сильно, как месяцем ранее», – рассказали представители регулятора.

Кроме того, исчерпание эффекта переноса от произошедшего в прошлом году ослабления рубля привело к тому, что в январе 2024 года некоторые виды бытовой техники и телевизоры в годовом сопоставлении дешевели заметнее, чем в декабре 2023 года.

Наконец, цены на услуги в январе 2024 года выросли по сравнению с аналогичным показателем 2023 года на 11,21%, в декабре 2023 года – на 10,90%.

Рост цен на авиабилеты в годовом сопоставлении заметно ускорился из-за статистического эффекта низкой базы предыдущего года. В январе 2023 года авиакомпании снижали цены в связи с возросшей конкуренцией, расширением географии полетов из Челябинска. В январе текущего года снижения цен не наблюдалось.

Годовая инфляция в Уральском федеральном округе в январе составила 6,90%, в декабре – 6,36%. Инфляция в округе по-прежнему ниже, чем в целом по России. Годовой рост цен ускорился из-за переноса в цены возросших издержек производителей и поставщиков отдельных товаров при высоком спросе потребителей.

В январе 2024 года текущий рост потребительских цен в России сохранялся вблизи значений декабря. Это значительно ниже, чем осенью, но выше 4% в пересчете на год. Годовая инфляция почти не изменилась и составила 7,44% (в декабре – 7,42%). С учетом проводимой денежно-кредитной политики, по прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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