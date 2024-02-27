На Южном Урале пенсионерка чудом спаслась от гибели под рухнувшей с крыши ледяной глыбой

В Пласте ледяная глыба рухнула в паре метров от скамейки, где сидела пенсионерка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, ведомство начало проверку информации о падении глыбы льда рядом с пожилой женщиной. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.

На ролике видно, как с кровли многоквартирного жилого дома №6, расположенного на улице Строителей города Пласта, ледяной пласт падает рядом с пенсионеркой, находившейся в этот момент на лавочке около одного из подъездов здания.

Доследственная проверка организована по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства сложившейся ситуации, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных за своевременную очистку кровли здания и прилегающей к нему территории, по итогам принято процессуальное решение», – заявили в силовом ведомстве.

Представители СКР отметили, что «в целях предупреждения чрезвычайных происшествий органам местного самоуправления, руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий и сооружений следует принять дополнительные меры по обеспечению неукоснительного исполнения требований действующего законодательства в части эксплуатации кровель многоквартирных домов, муниципальных объектов и иных зданий, своевременной их очистки от снежно-ледовых образований, а также обеспечения уборки от снега и наледи и посыпки прилегающих территорий».

Южноуральцев во избежание трагических последствий призывают не заходить за ограждения опасных участков, не подходить близко к стенам домов и к козырькам подъездов, на крышах которых возможно скопление снега, сосулек и наледи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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