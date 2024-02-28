28 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

28.02.2024, среда
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11:00 Челябинск – I Всероссийская научно-практическая конференции «Мониторинг. Образование. Безопасность: особенности организации профилактики террористических и экстремистских проявлений в образовательной и молодежной среде в контексте региональных миграционных процессов» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус)
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11:00 – 13:00 Челябинск – Познавательная игротека «Словесные забавы» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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11:00 Челябинск – Встреча «Самая обаятельная и привлекательная»: 75 лет со дня рождения Ирины Муравьевой (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
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11:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности для людей старшего поколения (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 – 13:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная выставке «Мода, которой нет» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Цветущий кактус»: аппликация из бумаги и картона (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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15:00 – 16:30 Челябинск – «Оформи зачетно!»: справочная и консультационная помощь в оформлении списков электронных и печатных источников информации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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16:00 Челябинск – Вечер творчества Аркадия Островского «Пусть всегда будет солнце» к 110-летию со дня рождения композитора (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Встреча клуба «Пробуждение» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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19:00 Челябинск – Показ документального фильма «Босх: сад сновидений» («КиномаксУрал», ул. Воровского, 6)
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19:00 Челябинск – Студенческий театр ЧелГУ «Доминанта» приглашает на литературные вечера «Бежать нельзя остаться! Южный Урал глазами поэтов» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус)
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