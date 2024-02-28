Суд в Челябинске одобрил строительство 24-этажек на границе памятника природы

Судебная инстанция отклонила требования челябинцев запретить строительство спорткомплекса с апартаментами рядом с городским бором.

Как уже сообщал РИА «Новый День», дискуссия вокруг стройки на месте бывшего спортивного комплекса «Полет» развернулась в 2023 году, когда компания, которую связывают с депутатом Государственной Думы Олегом Колесниковым, вынесла на обсуждение проект строительства четырех 24-этажных зданий с апартаментами гостиничного типа, коммерческими помещениями, объектами общепита и спорта.

Экологические активисты выступили категорически против стройки, напомнив, что участок находится на границе городского бора и ранее входил в защитную зону памятника природы. Челябинцы уверены, что появление высоток негативно повлияет на экологический баланс в Челябинском бору.

Поначалу власти даже утверждали, что не намерены продлять выданное еще в 2017 году разрешение на строительство. Но затем действие документа все-таки продлили, заявив, что застройщик предоставил все необходимые для этого справки.

Между тем, реализация проекта несет с собой не только экологические, но и коммунальные проблемы, уверены горожане. Разрешения «выданы в отсутствие документации по планировке территории, – говорилось в исковом заявлении. – В связи с этим невозможно определить характеристики объекта и характеристики, необходимые для его функционирования, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Уже сегодня возникает значительная нагрузка на инженерные сети, что может повлечь возникновение аварийных ситуаций, прорывы на сетях».

Отмечали активисты и то, что ряд технических условий о присоединении к сетям, полученных строителями ранее, просрочены. И не учитывают, к примеру, строительства в непосредственной близости от высоток квартала домов на пересечении Худякова и Лесопарковой.

Высказали горожане в ходе судебного заседания и свои опасения за судьбу городского бора. Строительство и эксплуатация объектов на границе памятника природы увеличит нагрузку на бор, уверены они.

Однако беспокойство горожан не встретило понимания ни в прокуратуре (представитель надзорного ведомства заявила в суде, что нарушений закона в действиях выдавшей разрешение на строительство мэрии не видит), ни в министерстве экологии (его сотрудники в суд не явились).

Не показались убедительными доводы активистов и судье.

Пока озвучена только резолютивная часть судебного решения. Инициаторы иска не исключают, что будут оспаривать его в апелляционной инстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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