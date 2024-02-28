В Челябинске пассажирский перевозчик заплатит около 1,5 млн рублей за нарушение условий контракта

Перевозчика ООО «Автотранспортное предприятие 1», обслуживающего маршрут № 128, оштрафовали на солидную сумму. Напомним, маршрутка курсирует между Копейском и Челябинском.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 1 января 2024 года маршрут был переведен на регулируемый тариф, а это о предполагает соблюдение определенных требований качества и безопасности, а также комфорта для пассажиров. В числе прочего, перевозчик был обязан установить в каждом автобусе терминалы и начать принимать безналичную оплату проезда.

Однако и в январе, и в феврале поступило большое количество жалоб от пассажиров, и, в первую очередь, на отсутствие терминала безналичной оплаты. Кроме того, пассажиры сообщали, что водители не всегда останавливаются на остановках и грубят пассажирам.

В ходе проверок жалобы подтвердились. В итоге перевозчика оштрафовали на 260 тысяч рублей за нарушение условий контракта, а также взыскали более 1,2 млн рублей за невыполненные рейсы.

Челябинск, Павел Зварзин

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