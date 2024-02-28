На границе с Челябинской областью таможня конфисковала почти тонну сомнительных головоломок

Челябинские таможенники конфисковали почти тонну небезопасных детских головоломок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, суд признал 6 тысяч металлических головоломок для детей бесхозяйными и передал их в собственность государства.

Продукция китайского производства выявлена на российско-казахстанской границе инспекторами мобильной группы таможни. 900 килограммов «интеллектуальных пазлов» направлялись из Казахстана в Башкортостан. Общая стоимость нелегального груза составила более 600 тысяч рублей.

«При досмотре в грузовом отсеке транспортного средства таможенники

обнаружили 36 коробок с металлическими головоломками для детей. Перевозчик не смог представить товаросопроводительные документы, подтверждающие таможенное декларирование на территории ЕАЭС», – рассказал заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.

Так как собственник и получатель товара не подтвердили законность ввоза продукции и факт ее декларирования, суд принял решение о признании имущества бесхозяйным и обращении его в собственность государства.

Вызывает сомнение и безопасность детских головоломок. Так как документов, ее подтверждающих, нет. Так что дальнейшая судьба товаров будет определена органами Росимущества в установленном законодательством порядке.

Всего с начала 2023 года Челябинской таможней в Росимущество передано свыше 8 тысяч единиц товаров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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