Челябинка завоевала бронзу командного чемпионата России по спортивной ходьбе

Южноуральская спортсменка установила личный рекорд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, Кристина Любушкина стала бронзовым призером командного чемпионата России по спортивной ходьбе.

На соревнованиях, которые проходят 27-28 февраля в Сочи, южноуральская спортсменка финишировала третьей на дистанции 20 км и установила личный рекорд – 1:28.49.

Тренер спортсменки – Елена Сайко.

Челябинск, Виктор Елисеев

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