Челябинка завоевала бронзу командного чемпионата России по спортивной ходьбе

Южноуральская спортсменка установила личный рекорд.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, Кристина Любушкина стала бронзовым призером командного чемпионата России по спортивной ходьбе.
На соревнованиях, которые проходят 27-28 февраля в Сочи, южноуральская спортсменка финишировала третьей на дистанции 20 км и установила личный рекорд – 1:28.49.
Тренер спортсменки – Елена Сайко.
Челябинск, Виктор Елисеев
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