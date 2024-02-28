Предложение продлить обслуживание телефонного номера обошлось южноуральцам в несколько миллионов

Супруги из Копейска перечислили мошенникам 6 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сначала аферисты вышли на жительницу Копейска.

Женщине позвонил неизвестный и предложил продлить обслуживание абонентского номера сотовой связи. Она сразу поверила в происходящее и продиктовала код из сообщения, который пришел ей на телефон.

После этого диалог перешел в известный мессенджер, где с копейчанкой связался другой участник мошеннической схемы, представившись «сотрудником банка». Неизвестная девушка сообщила, что денежные средства женщины в опасности и необходимо вычислить недобросовестного сотрудника банка. Для этого нужно было оформить несколько кредитов.

По ее указанию женщина вместе с мужем по ссылке установили приложение «Предварительная проверка». После чего мошенники получили доступ к сотовым телефонам семейной пары и оформили на них в различных банках несколько кредитов на 6 миллионов рублей.

Действуя по указанию неизвестных, супруги сняли все деньги и перевели их на неизвестные счета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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