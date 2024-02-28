Предприятие южноуральского олигарха остановили на три месяца

Рудник холдинга уральского золотодобытчика остановили из-за нарушений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФССП по Челябинской области, такое решение принял Пластовский городской суд.

Основанием для постановления стали результаты плановой проверки на карьере «Светлинский», принадлежащем группе компаний «Южуралзолото».

В ходе осмотра выяснилось, что у организации нет экспертизы промышленной безопасности на проект технического перевооружения карьера. Кроме того, она представила недостоверные сведения о транспортировке руды на обогатительную фабрику с помощью комплекса ленточных конвейеров. «Данный комплекс, состоящий из конусной дробилки и ленточных конвейеров, включен в состав опасного производственного объекта», – уточнили представители ведомства.

Требования промышленной безопасности закреплены рядом нормативно-правовых актов федерального и ведомственного уровня, а их нарушение – административно наказуемо, напоминают приставы.

Суд, рассмотрев обстоятельства дела, выслушав мнение представителя организации, признавшего вину частично, назначил предприятию административное наказание в виде приостановления деятельности на срок 90 суток. Во исполнение решения суда приставы остановили работу опасного агрегата.

Срок приостановления – с 20 февраля, с момента временного запрета деятельности. Контроль исполнения будет осуществляться в течение всего срока наказания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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