Каждый третий россиянин опаздывает на работу

Женщины оказались менее пунктуальными в делах, касающихся начала рабочего дня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», треть российских сотрудников (34%) время от времени опаздывают на работу. Таковы результаты исследования сервиса по поиску вакансий Работа.ру.

Чаще всего, по словам участников опроса, причиной опоздания являются непредвиденные обстоятельства. Об этом заявили 17% респондентов.

12% сослались на проблемы с транспортом. 5% участников опроса признались, что не могут организовать свое время с утра. А 4% честно сказали, что просто просыпают.

Зато 13% респондентов затруднились с ответом, так как у них нет строго определенного начала рабочего времени.

Кстати, женщины опаздывают намного чаще, чем мужчины – таких оказалось 59% против 41% среди представителей сильного пола.

Следует отметить, что в 62% случаях опозданий работодатели входят в положение своих сотрудников и никаких санкций в отношении них не предпринимают. Каждый пятый (21%) сказал, что начальство может наказать, но только если опоздания становятся нехорошей традицией.

11% респондентов заявили, что время задержки приходится отрабатывать после работы. 2% лишались премии. А 3% сотрудников не дожидаются решения руководства, а предпочитают компенсировать потерянное из-за опоздания рабочее время за счет обеда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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