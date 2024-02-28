Соцработники регулярно бросали сирот без присмотра в копейской больнице

После скандала с оставленной в одиночестве в больнице Копейска двухлетней малышкой прокуратура выяснила шокирующие подробности.

Как уже писал «Новый День», внимание на двухлетнюю сироту из детского приюта, запертую в одиночестве в палате педиатрического отделения больницы в поселке Потанино (Копейск), обратили матери других пациентов.

После того, как об инциденте сообщили СМИ, к девочке приставили соцработника. Однако прокуратура к тому времени уже начала проверку.

Проверка установила, что малышку привезли в больницу из Центра содействия семейного воспитания Копейска. Кроме того, выяснилось, что с начала 2023 года по настоящее время в детском стационаре копейской больницы проходили лечение 47 воспитанников учреждения возрастом до 4 лет. При этом сопровождением сотрудника учреждения социального обслуживания был обеспечен только 21 ребенок.

Прокуратура Копейска направила руководителям Центра содействия семейного воспитания и медицинского учреждения представления об устранении нарушений закона, а также принятии действенных мер, направленных на надлежащее взаимодействие указанных учреждений.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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