В Челябинске начали подготовку ко второму этапу реабилитации реки Миасс

Начались подготовительные работы на второй площадке в рамках проекта по реабилитации реки Миасс в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в настоящее время подрядчик приступил к подготовке второго участка для размещения геотуб (специальных контейнеров из нетканого материала для временного складирования и высушивания илистых отложений).

Участок расположен в береговой зоне реки недалеко от пересечения улиц Труда и Энгельса в Центральном районе Челябинска. До мая текущего года подрядчику предстоит провести расчистку территории второго участка от сухостоя и кустарников, построить временную подъездную дорогу, подготовить основание площадки и оборудовать ее защитным экраном из специального изолирующего материала – геомембраны, а также произвести монтаж очистных сооружений и пульпопроводов.

Напомним, что первый участок для складирования геотуб оборудован в районе пруда Коммунар. Работы на нем были завершены в конце прошлого года.

Кроме того, в марте, после получения всех необходимых разрешительных документов, планируется начать работы по обустройству следующей, третьей площадки.

«Гидромеханизированная разработка донных отложений, то есть непосредственно откачка ила, начнется на реке Миасс после завершения нерестового периода. Работы будут проводиться с использованием плавучих землесосных снарядов. Донные отложения подвергнутся процессу обезвоживания в геотекстильных контейнерах (геотубах) в течение определенного периода, после чего будут вывезены за пределы города», – рассказал исполняющий обязанности начальника Центра экологического мониторинга Челябинской области Сергей Сорокин.

Проект по очистке Миасса должен продлиться до 2028 года, напомнили в минэкологии. Работы будут происходить в основном в теплое время года, с июля по сентябрь. На всех этапах предусмотрен мониторинг состояния окружающей среды, строительный контроль и авторский надзор. После того, как весь ил будет вывезен, на участках проведут работы по благоустройству.

Челябинск, Виктор Елисеев

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