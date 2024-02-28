На пляж в Калифорнии море выбросило гигантский череп

На пляж залива Монтерей, в 145 км от Сан-Франциско, выбросило гигантский череп – его длина превышает 2 метра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», научные сотрудники Музея естественной истории в Санта-Круз предположили, что останки могли принадлежать киту, выброшенному на берег осенью 2023 года.

«Череп, вероятно, принадлежит либо ластоногому, либо синему киту, – цитирует издание The Sacramento Bee ведущего палеонтолога Чарльстонского палеонтологического центра Роберта Боссенекера. – У них черепа измеряются в метрах, а не в футах или сантиметрах».

Санта-Круз, Софья Артемьева

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