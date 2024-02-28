Букет цветов на Южном Урале прибавил в цене больше 20 процентов

За букет цветов южноуральцам придется отдать больше полутора тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ИТ-компания «Эвотор», средний чек на покупку цветов в России составил в феврале 2024 года 1 тысячу 745 рублей, что на 17% больше, чем в прошлом году.

Самые дорогие букеты покупают москвичи, здесь средняя стоимость цветов выросла за год на 14% – до 2 тысяч 422 рублей. В Санкт-Петербурге букет можно купить за 1 тысячу 829 рублей (+14%).

Превысила 2000 рублей средняя цена букета в нескольких российских регионах: в Приморье – 2164 рубля (+27%), в ХМАО – 2090 рублей (+7%), в Иркутской области – 2020 рублей (+17%).

В Краснодарском крае средний чек на покупку цветов составил 1868 рублей (+16%), в Новосибирской области – 1860 рублей (+29%), в Татарстане – 1849 рублей (+18%), в Волгоградской области – 1807 рублей (+23%), в Башкортостане – 1775 рублей (+18%), в Хабаровском крае – 1765 рублей (+15%), Красноярском крае – 1762 рубля (+13%), в Ростовской области – 1681 рубль (+25%), в Самарской области – 1655 рублей (+21%), в Ставропольском крае – 1596 рублей (+13%), в Нижегородской области – 1569 рублей (+19%), в Свердловской области – 1550 рублей (+19%), в Челябинской области – 1508 рублей (+21%), в Калининградской области – 1504 рубля (+15%).

Меньше полутора тысячи рублей в среднем тратят на покупку цветов в Воронежской области – 1458 рублей (+11%), в Архангельской области – 1453 рубля (+12%), в Удмуртии – 1365 рублей (+27%), в Пермском крае – 1312 рублей (+20%), в Карелии – 1309 рублей (+12%), в Псковской области – 1054 рублей (+26%).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube