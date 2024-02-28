В Челябинской области раскрыли убийство учительницы, произошедшее 22 года назад

В Челябинской области задержан местный житель за совершение убийства женщины более 22 лет назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, произошло это в рамках расследования Орджоникидзевским межрайонным следственным отделом уголовного дела об убийстве.

28 июля 2001 года на одной из улиц Магнитогорска нашли тело 47-летней женщины с электропроводом на шее. Недалеко от места происшествия располагался личный автомобиль погибшей. На машине женщина, работавшая учителем начальных классов, подрабатывала по вечерам частным извозом. В ходе осмотра автомобиля установили, что часть ценностей педагога была похищена.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила от механической асфиксии.

«В ходе проведения работы по раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы, сотрудниками территориального следственного отдела регионального СКР и УМВД России по Магнитогорску повторно проанализированы материалы указанного уголовного дела, изъятые в ходе осмотра автомобиля следы пальцев рук с использованием новых технологий оцифрованы и проверены по федеральной базе данных. В результате получены сведения о ряде лиц, которые ранее не проверялись», – рассказали в силовом ведомстве.

В поле зрения правоохранительных органов попал 41-летний местный житель, который после июля 2001 года привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков, применение насилия в отношении женщины, а также совершение ряда имущественных преступлений. В 2001 году он жил в непосредственной близости от места совершения преступления.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания об обстоятельствах убийства.

В настоящее время ему предъявлено обвинение, по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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