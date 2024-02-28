Неразгаданная тайна и южноуральский след: 65 лет назад началось расследование гибели группы Дятлова

65 лет назад, 28 февраля 1959 года, началось расследование гибели группы Дятлова. С тех пор было выдвинуто и опровергнуто немало версий. Но до сих пор не известно, что же на самом деле произошло с молодыми и хорошо подготовленными молодыми людьми, отправившимися в лыжных поход по Северному Уралу.

Напомним, группа Дятлова, состоявшая из 10 человек, 23 января 1959 года выехала из Свердловска (ныне Екатеринбург) в Ивдель, чтобы оттуда добраться до поселка Вижай и выйти на маршрут. 28 января один из них – Юрий Юдин – вынужден был отправиться домой из-за болезни. На активную часть маршрута вышли 9 туристов.

Поход имел 3-ю (наивысшую) категории сложности. За 16 дней участники должны были преодолеть на лыжах не менее 350 километров, совершить восхождения на горы Отортэн и Ойко-Чакур, а 12 (или 14) февраля – выйти к поселку Вижай, откуда дать телеграмму в Уральский политехнический институт.

Но ни 12, ни 14 февраля группа на связь не вышла.

В семьях и институте забеспокоились, к 19 февраля удалось установить маршрут пропавшей группы, началась поисково-спасательная операция. В ней были задействованы студенты, туристы, альпинисты, военные, сотрудники МВД и местные охотники.

23 февраля спасателям удалось выйти на след группы, а через три дня была обнаружена последняя стоянка. В палатке и возле нее оставались лыжи, теплые вещи и запасы еды. 26 и 27 февраля поисковики обнаружили первые тела погибших туристов. 28 февраля было возбуждено уголовное дело, началось расследование.

Всех членов группы удалось найти только в мае, после того как сошел снег. А 28 мая дело закрыли с формулировкой: «Следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии». При этом материалы дела были засекречены.

С тех пор появилось около 80 разных версий, что же ил кто убил туристов – от лавины и етей – до нечистой силы и шпионов.

Последняя – шпионская версия, детально проработанная Алексеем Ракитиным, – довольно логично объясняет большинство из существующих в этом деле фактов и странностей. И в ней появляется «челябинский след». Причем, не просто появляется, а играет ключевую роль: исходя из нее можно сделать вывод – не было бы в группе представителей Челябинской области, все бы остались живы.

Как уже сообщал «Новый День», из 9 туристов 4 не были студентами, и двое из них оказались сотрудниками комбината №817 (ныне ПО «Маяк»), где в сентябре 1957 года произошла одна из крупнейших в мире техногенных катастроф.

Георгий (друзья и родные называли его Юрием) Кривонищенко (1935 г.р.) – пришел на комбинат после окончания УПИ в 1957 году, был свидетелем аварии и участвовал в ее ликвидации. В январе 1959 года работал инженером.

Рустем Слободин (1936 г.р.), тоже выпускник УПИ, пришел на комбинат в 1958 году, в январе 1959 работал инженером.

Странная одежда

Сторонники шпионской версии предполагают, что экспедиция Дятлова была прикрытием операции КГБ «контролируемая поставка» (в 1959 году этого понятия еще не существовало), главной целью которой было передать что-то в условленном месте представителям других государств. Зачем это нужно было КГБ – вопрос отдельный и в рассматриваемом нами контексте не особо важный. Гораздо важнее – что могло быть тем самым предметом, который несли дятловцы, в большинстве своем даже не подозревавшие о возложенной на них миссии. И тут выплывает радиоактивная одежда, обнаруженная на нескольких телах( наличие радиации было подтверждено специальной экспертизой).

В то время контроль за оборотом расщепляющихся материалов относился к компетенции КГБ, попытка сохранить одежду с радиоактивной пылью могла расцениваться как попытка обмана органов госбезопасности. И ее появление в экипировке обычных туристов вызывает большое удивление. Почему?

Во-первых, после аварии 1957 года в Челябинске-40 и его окрестностях был налажен жесткий дозиметрический контроль, в том числе и за личными вещами, одеждой и обувью горожан. «Грязные» предметы изымались, должным образом актировались, и их владелец мог получить материальную компенсацию за изъятое (утраченное) имущество. Иными словами, избавляться от таких вещей было выгодно.

Во-вторых, о воздействии радиации на человеческий организм в те времена уже знали, поэтому только сумасшедший мог добровольно прятать, а потом носить «грязную» одежду, рискуя заработать лейкемию или саркому Капоши, а в самом благоприятном случае – импотенцию. В-третьих, сохраненные вещи с радиоактивной пылью превращали их обладателя в потенциального изменника Родины со всеми вытекающими последствиями. Для сотрудников засекреченного предприятия это в первую очередь означало бы потерю работы, и только этим дело бы не ограничилось.

Вряд ли все вышеперечисленные побочные эффекты такого экстрима нужны были двум молодым парням, только начинавшим выстраивать свою профессиональную и личную жизнь. Иными словами, в обычном туристическом походе радиоактивных вещей у членов группы Игоря Дятлова не должно было оказаться ни при каком раскладе.

Зачем эта одежда могла понадобиться иностранным спецслужбам? В 1957 году представитель американской военной разведки признал, что информация о характере продукции, производимой в закрытом городе Томск-7 получена на основании исследования пыли, доставленной в США на зимней шапке человека, побывавшего там. Эта информация явно подтвердила заинтересованность американской разведки в получении минеральных образцов из ближайших окрестностей изучаемых объектов в целях их лабораторного исследования. Таким образом можно объяснить, зачем кто-то из группы Игоря Дятлова нес два свитера и штаны с радиоактивной пылью для передачи их в заранее обусловленном месте группе «транзитных» агентов. Но тут возникает вопрос: этот кто-то действовал на свой страх и риск, собираясь предать Родину, либо он действовал по приказу КГБ? Присутствие в группе двух человек (Золотарева и Колеватова) с биографиями весьма любопытными с точки зрения судьбы обычного человека, но легко объяснимыми в случае сотрудника КГБ, наталкивает на мысль, что КГБ был курсе. Но зачем это было нужно?

Ракитин предположил, что в Челябинске-40 обнаружили «крота»: «Нельзя, кстати, исключать и того, что с самого начала пресловутый «крот» являлся «подставой» КГБ, и вся оперативная игра затеивалась с целью создания устойчивого канала длительной дезинформации противника… Как бы там ни было, Комитет решил сыграть с заокеанским противником в поддавки – устроить передачу особо ценного в глазах вражеской разведки материала. Американцам же комбинация, видимо, показалась настолько удачной, что для получения ценного груза из самого сердца советской атомной промышленности они специально направили «транзитных» агентов, которым предстояло перехватить «почтальона» в тайге. Не убить, разумеется, а встретиться и под заранее обговоренным предлогом осуществить приём-передачу ценного радиоактивного груза».

Проще всего передать груз было бы под видом «гуманитарной помощи» терпящим бедствие: никто из используемых в этой операции «втемную» не придал бы особого значения тому, что их товарищ отдал пару свитеров и штаны случайно встреченным на маршруте братьям-туристам или охотникам, пожаловавшимся, что их одежда пришла в негодность (сгорела, например). Это была распространенная практика.

Предполагаемая роль южноуральцев

Очевидно, что роль «почтальона» идеально подходила сотрудникам комбината №817. Во-первых, это объясняло бы, откуда появилась одежда, во-вторых, при встрече в тайге могла последовать проверка. Какого рода могла быть такая проверка, никто заранее сказать не мог, но именно поэтому ее приходилось особенно опасаться. «Если по условиям операции «поставка» должна была происходить из Челябинска-40, то человек, знающий обстановку в этом городе, становился просто необходим, – отмечает в своем исследовании Ракитин. – Ни Золотарев, ни Колеватов на эту роль не годились. Даже если бы Комитет устроил им командировку на объект и соответствующий инструктаж, все равно очень многие нюансы остались бы «за кадром». Степень осведомленности противной стороны была неизвестна, а потому приходилось ожидать самых неожиданных и коварных контрольных вопросов, вплоть до имени-отчества того или иного руководителя или уточнения технических деталей. Американские разведчики вполне могли осведомиться о количестве окон или этажей в том или ином здании и постороннему человеку в этом случае было бы очень трудно не попасть впросак». Поэтому Кривонищенко или Слободин в данной комбинации были просто необходимы.

Плюс ко всему, они оба были выпускниками УПИ, знали почти всех участников похода, Кривонищенко вообще был другом Дятлова и ходил с ним практически во все экспедиции. Поэтому их появление в составе группы было естественным, в отличие от того же Золотарева, которого буквально «засунули» в группу под весьма странным предлогом.

Анализ фотографий, сделанных участниками похода, принадлежности вещей и воспоминаний очевидцев подготовки экспедиции, позволили сделать вывод, что вещи с радиоактивным загрязнением нес Кривонищенко. Роль Слободина в этой истории остается невыясненной: его связь с радиоактивной одеждой не установлена. Возможно, его, как и еще пятерых участников похода, использовали «втемную», или он выступал дублером Кривонищенко, или у него была еще какая-то задача… Но вряд ли в условиях тщательно подготовленной операции в группе случайно мог появиться еще один сотрудник секретного предприятия.

Неожиданная экспертиза

Анализируя материалы дела, сторонники шпионской версии приходят к выводу, что встреча «почтальона» и получателей груза все-таки состоялась, но что-то пошло не так, получатели отказались от первоначального плана и решили ликвидировать всю группу. Предположения, как развивались события, можно прочитать в книге Ракитина «Смерть, идущая по следу».

На то, что часть членов группы пытали, а потом убили, причем, не уголовники или коварные манси, а профессионалы, владеющие специальными приемами физического воздействия, указывает характер полученных погибшими повреждений. В пользу шпионской версии говорит и тот факт, что следствие активно велось до момента обнаружения последних четырех тел – Дубининой, Золотарева, Колеватого и Тибо-Бриньоля. На протяжении недели – с 18 мая по 25 мая 1959 года радиологическая лаборатория Свердловской городской санитарно-эпидемиологической станции исследовала биологические материалы, извлечённые из тел и находившейся на них одежды.

«Само по себе предложение следователя провести проверку тел погибших туристов и их одежды на наличие радиоактивности равносильно предложению привлечь к делу КГБ. Для того времени это было только так, – отмечает Ракитин. – Мысль назначить радиологическую экспертизу не могла прийти в голову следователя Иванова на ровном месте, просто от нечего делать. Для такой экспертизы должны были существовать некие объективные показатели... либо некое требование, серьёзное настолько, что его невозможно было игнорировать. В материалах дела нет никаких объективных предпосылок подозревать наличие радиоактивных материалов на месте трагедии группы Дятлова. А традиции проверять одежду всех трупов дозиметром в СССР 1959 года не существовало, как не существует ее в России и ныне. Стало быть, кто-то очень убедительно рекомендовал следователю радиологическую экспертизу провести».

И экспертиза – неожиданная, нелогичная, неуместная – оказалось оправданной: она показала, что в телах погибших не было превышения активности, обусловленной естественным присутствием в человеческом организме изотопов, не оказалось радиоактивных элементов и в грунте из ручья, в котором нашли тела. А вот на трех предметах одежды найдены следы локального радиоактивного загрязнения. Исследования показали, что радиоактивны были не сами нити, пошедшие на изготовление свитеров и штанов, а осевшая на них пыль. И вот тут, вместо того, чтобы расследовать, откуда взялась радиоактивная пыль на одежде участников группы, в которую входили два сотрудника засекреченного завода, нет ли здесь угрозы государственной безопасности, дело закрыли. Произошло это через 3 дня после получения результатов радиологической экспертизы.

И это лишь некоторые нюансы версии, в которой «челябинский след играет ключевую роль. Ее автору, анализировавшему материалы дела, удалось найти объяснение практически всем странностям и неувязкам в этой истории, кроме гибели Семена Золотарева – предложенная причина как-то не вяжется с личностью этого человека.

Тайна Золотарева

Любопытно, что летом 2014 года неожиданно объявились некие документы, подтверждающие «шпионскую версию»: фонд «Памяти группы Дятлова» получил фрагменты машинописных протоколов – якобы из материалов дела. В одном из них говорится: «2 февраля 1959 года в Ивдельском районе Свердловской области у высоты 1079 неизвестными лицами, возможно, совершён диверсионный акт, повлёкший за собой гибель студентов-лыжников УПИ. Лица, совершившие это преступление, являются настоящими врагами советского строя, агентами империалистических разведок из числа предателей Родины, проходивших службу в частях СС фашистской Германии».

«На нас вышел молодой человек из Германии. Сказал, что готов быть посредником при продаже неких секретных документов, имеющих отношение к расследованию гибели группы Дятлова, – цитировал тогда портал E1.RU руководителя общественного фонда «Памяти группы Дятлова» Юрия Кунцевича. – Сами покупатели находятся в США. Уверяют, что каким-то образом эти документы кто-то вывез за границу. Сейчас на них пытаются нажиться. Просят за них 5 тысяч долларов».

В числе присланных фрагментов были машинописные листы, содержащие отчеты о передвижениях группы Дятлова, о ходе поисковой операции, агентурной работы, отрывки из показаний свидетелей, инструктажа по поведению при встрече с диверсантами, расследования в отношении Колеватова (парня с очень странной для того времени судьбой, но вполне объяснимой при условии сотрудничества с КГБ), а также материалы, касающиеся Семена Золотарева (весьма сомнительные, исходя из контекста того времени – прим. РИА «Новый День»), на основании которых было выдвинуто предположение, что в годы войны Золотарев мог быть разведчиком, работавшим в немецких подразделениях под прикрытием.

Семена Золотарева считают самым загадочным участником похода: он был гораздо старше остальных участников (родился в 1921 году), имел весьма любопытную официальную биографию, познакомился с дятловцами как бы случайно за месяц до похода и представился Александром, наконец, его буквально навязали группе под странным предлогом.

Долгое время Золотарева подозревали в том, что он уголовник, отправившийся в январский поход с целью решения неких проблем, связанных с нелегальной золотодобычей в Ивдельском районе. Потом появился ряд документов, указывающих на то, что Золотарев – личность гораздо более интересная, чем банальный уголовник. Проанализировав эти материалы, а также послужной список в годы войны и его учебно-рабочую биографию после, подкрепленные официальными документами, исследователи пришли к выводу, что Золотарев служил в СМЕРШ, а потом стал сотрудником КГБ. Это объясняет и его причудливый и практически невозможный для того времени трудовой путь; и внезапную смену солнечного и изобильного Кавказа сначала на горный Алтай, а через несколько месяцев – суровый Урал; и, наконец, его попадание в группу Дятлова, учитывая, что тогда нельзя было просто «договориться с пацанами» – персональный состав групп утверждался городским туристическим штабом. Возникает логичный вопрос: зачем Золотарев понадобился в группе Дятлова? И весьма логичным кажется ответ: для выполнения спецзадания. И это вписывается в версию «контролируемой поставки», дающей объяснения не только явлению Золотарева, но и роли в походе любопытных личностей Колеватова и Криворученко, появлению радиоактивной одежды, путанице с фотоаппаратами (один из которых с кадрами, сделанными 1 февраля, так и не нашли) и многому другому.

Впрочем, «всплывшие» в 2014 году документы могли быть фальшивыми. Эксперты отмечали, что страницы о Золотареве не могут датироваться 1959-м годом: они напечатаны на машинке с использованием ленты, которую стали применять только в 70-х годах. Но, с другой стороны, текст могли перепечатывать с подлинников.

Кстати, больше о тех документах ничего слышно не было. Зато свои расследования начали прокуратура и Следственный комитет РФ.

Категоричный вердикт

В 2019 году следователи вынесли категоричный вердикт: в гибели группы криминал исключается полностью, самой вероятной представляется версия связанная с природными явлениями. О радиоактивной одежде они не упомянули. Да и многие другие странности не объяснили, а те, что объяснили, местами выглядят «притянутыми за уши».

Например, акцентировалось внимание на том, что «подготовка членов группы к участию в зимнем сложном походе в горных условиях была явно недостаточной»: якобы, у туристов не было ни навыков действий в такой обстановке, ни соответствующего снаряжения, ни даже карты местности. При этом признавалось, что решение о допуске группы к походу с учетом опыта ее участников было оправданным.

Тяжелые травмы (множественные переломы ребер) Дубининой и Золотарева объяснили падением в скрытую снегом пустоту высотой около 5 метров, причем упавший рядом Тибо-Бриньоль получил только вдавленный перелом черепа, так как ударился головой о камень, а найденный с ними Колеватов, тоже упав с 5 метров, умудрился вообще обойтись без повреждений, и умер, по версии следствия, от холода и удушья.

В принципе, не понятно, зачем вообще нужно было начинать это расследование через 50 лет и обвинять первоначальное следствие в дилетантизме, а потом пытаться доказать все ту же версию «стихийной силы».

Иными словами, через 65 лет тайна гибели группы Дятлова так и остается неразгаданной.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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