На популярный троллейбусный маршрут Челябинска выводят новые машины

Новые троллейбусы выйдут на маршрут, связывающий Курчатовский район с центром Челябинска и южной окраиной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 1 марта в Челябинске на маршрут № 12 выпустят новые троллейбусы «Синара».

На направлении будут задействованы 18 машин Первый рейс в будни от Молдавской отправится в 05:47, от АМЗ – в 06:01. Последний рейс: от Молдавской – в 22:00, от АМЗ – в 22:28.

Первый рейс в выходные от Молдавской – в 05:47, от АМЗ – в 06:01. Последний от Молдавской – в 22:12, от АМЗ – в 22:27.

Обслуживание маршрута выиграло ООО «Синара – Городские транспортные решения Челябинск».

Кроме того, будут внесены изменения в график движения троллейбуса 19 маршрута.

«Маршрут продлевается от Первоозерного до конечной «Улица Мамина» по улицам 2-я Щербаковская и Мамина. На маршруте будут работать 12 троллейбусов с интервалом движения 10-16 минут. На новом участке движение троллейбусов организуют на автономном ходу – не подключаясь к линиям электропередач.

Первый рейс в будни отправится от Парка Гагарина в 5:26, от улицы Мамина – в 6:22.

В выходные от Парка Гагарина троллейбусы будут стартовать, начиная с 5:35, первый рейс от Мамина – в 6:30.

Последний рейс в будни от Парка Гагарина – в 22:00, от Мамина – в 22:36. В выходные от Парка Гагарина – в 21:58, от Мамина – в 22:34.

Челябинск, Виктор Елисеев

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