29 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

29.02.2024, четверг
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации для горожан (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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12:00 Челябинск – Открытие выставки-ярмарки «Уральские самоцветы» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал имени архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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12:00 Челябинск – Прогулка по фольклорному скверу «Это русское чудо – частушка» в клубе «Рукодельницы» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
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13:00 Челябинск – Вручение свидетельств молодым семьям на получение выплат для улучшения жилищных условий с участием главы города Натальи Котовой (пресс-подход – в 12:45) (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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13:00 Челябинск – Концертная программа «Мелодии жизни» от инклюзивной творческой студии «Твист» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Встреча «День защитника Отечества» в клубе «Старая пластинка» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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17:00 Челябинск – Встреча объединения волонтеров «Нити серебра» для желающих присоединиться к движению для оказания безвозмездной помощи в разных сферах деятельности (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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