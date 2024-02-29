В пригороде Челябинска кусок крыши свалился под ноги прохожей

В Копейске от крыши жилой двухэтажки оторвался кусок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 29 февраля, в поселке Бажово, расположенном на территории Копейска. Об этом горожанка, ставшая свидетельницей происшествия, рассказала в социальных сетях.

По словам женщины, когда она проходила мимо дома №9 по улице Бажова, перед ней рухнул внушительный кусок. Копейчанка поначалу решила, что это снег с крыши. Каковы же были ее удивление и оторопь, когда женщина рассмотрела перед собой кирпичную кладку.

Оказалось, что от крыши жилой двухэтажки оторвалась приличная ее часть. Между тем, по этому тротуару дети идут в школу, отметила горожанка. Да и взрослые прохожие тоже проходят этой же дорогой.

Автор сообщения обратилась к управляющей компании с просьбой обратить внимание на состояние здания. Правда, сделала она это в «болталке» в соцсетях, а не обратилась непосредственно в коммунальную организацию.

Впрочем, судя по комментариям к посту, официальное обращение вряд ли бы что-то изменило. «Не поможет! Наши двухэтажные дома на самообеспечении!" – отметил один из жителей поселка.

Но такое положение вещей устраивает далеко не всех. «Значит, пусть глава поселка и депутаты тротуары нормально расчищают, там с остановки до дворца идти страшно, либо под крышами с кучей снега, либо по дороге, – написала одна из сочувствующих. – Я бы однозначно написала и в жилищную (инспекцию. – НД), и в администрацию города. Просто я не у вас на поселке живу, но мне одной прогулки на Бажова хватило».

Следует отметить, что недалеко от дома расположены детский сад и поселковый дом культуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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