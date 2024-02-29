26 миллионов потратили – вода стала еще хуже. Жители уральского поселка требуют проверить местный водоканал

После реализации проекта федеральной программы «Чистая вода» жители поселка в Челябинской области не могут употреблять в пищу водопроводную воду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, долгое время вода в поселке Луговом Красноармейского района была с примесями, странным запахом и вкусом.

А потому его жители были счастливы, узнав, что с 2016 года поселок участвует в федеральной программе «Чистая вода» и получил на решение проблемы 26 миллионов рублей.

Пока шло строительство, люди за свой счет покупали питьевую воду в водоматах. Траты на нее могут доходить до 5 тысяч рублей в месяц, отмечают общественники. «В 2019 году воду торжественно подали в дома. Только с 2021 года она вновь грязная и желтая. Более того, 3 независимые экспертизы подтвердили, что вода еще и опасная. Только марганца в 7 раз больше нормы», – рассказали активисты.

Люди продолжили ходить к водомату, используют воду только для уборки и платят за нее 500 рублей в месяц.

При этом муниципальное предприятие, отвечающее за водоснабжение, лишь обещает исправить ситуацию с помощью реагентов. Но результатов это пока не приносит.

Общественники обратились в Роспотребнадзор и прокуратуру для проверки эффективности траты бюджетных средств на проект, который, как окаалось, в поселке не работает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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