Уральская бизнес-леди, облегчившая бюджет на 82 миллиона рублей, отделалась условным сроком

В Челябинске вынесли приговор предпринимательнице, замешанной в афере с томографами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 29 февраля, Центральный районный суд Челябинска признал директора компании «Медсервис-регион» Елену Селищеву виновной в мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями.

Напомним, бизнес-леди задержали в июне 2022 года в аэропорту Челябинска после показаний заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова. По версии следствия, челябинка уговорила чиновника помочь ей получить выгодное соглашение. В итоге именно с ней минздрав подписал четыре государственных контракта на поставку в медицинские учреждения Златоуста, Миасса, Чебаркуля и Челябинска компьютерных томографов на сумму 191 миллион рублей. Как выяснилось позднее, оборудование было оплачено по заведомо завышенной стоимости. Размер переплаты превысил 82 миллиона рублей.

В ходе прений сторон прокуратура потребовала приговорить челябинку к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. По словам гособвинителя, речь идет о двух тяжких преступлениях. Кроме того, необходимо учесть общественную опасность деяний. Ведь они были совершены во время пандемии COVID-19, а именно компьютерная томография была задействована при диагностике заболевания.

Впрочем, судья был куда более снисходителен. В итоге предпринимательницу приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Напомним, в феврале прошлого года суд приговорил одного из фигурантов «дела о томографах» – бывшего замглавы регионального минздрава Кузнецова к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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