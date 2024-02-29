В гаражном кооперативе в Челябинске произошел взрыв

В Челябинске в гаражном кооперативе взорвался газ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 29 февраля, в Калининском районе областного центра, недалеко от дома №34 по улице Сталелитейной. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

Взрыв произошел на территории в гаражно-строительного кооператива №7. По словам очевидцев, взрывная волна перевернула несколько машин. Практически одновременно с этим начался пожар.

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона выезжали на тушение гаража. В результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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